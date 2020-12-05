Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor."

05.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:46
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin desteği sayesinde Karabağ'da kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Karabağ'da kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır"
Son dakika haberi | Şehit Azerbaycan askerleri Iğdır'da anıldı
Son dakika haberi | Şehit Azerbaycan askerleri Iğdır'da anıldı
İpe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarını kamyonun üstüne çıkıp düzeltti
İpe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarını kamyonun üstüne çıkıp düzeltti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Işık Başak Dizer Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Rusya Aralık Kasımpaşa Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:46:42. #1.15#
title