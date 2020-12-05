Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor."
05.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:46
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe