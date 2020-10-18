Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı Açıklaması
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı Açıklaması

18.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:48
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı Açıklaması

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile fotoğrafına da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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