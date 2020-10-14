Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı