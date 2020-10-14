Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir...
14.10.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:14
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı