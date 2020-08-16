Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (2)
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (2)

Son dakika haberleri: 'DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (2)
16.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:12

'DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayder Yaylası'nda hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan da sohbet ettiği kişilere koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Yol boyunca kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder ile ilgili çalışmaların yoğun ve hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu an üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa bir sürede yapıldı ve 6 ayda bitirildi. Daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz; 2022 yılının sonunda buradaki konutlardan otoparkına kadar tüm çalışmaları bitirmek, ulusal ve uluslararası turizme açmaktır. Bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. O zaman burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Ayrıca kayak turizmine yönelik bir çalışmamız var. Tüm bunlarla beraber kolektif bir anlayışı vakıf kılacağız. Baba ocağında olmaktan daha güzel bir duygu olabilir mi? İnşallah Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Uzungöl'de ciddi bir çekim alanımız. Orada da şu an da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgaller vardı, bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi de mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine hakları neyse teslim edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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