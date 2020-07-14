Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden... Son dakika güncel haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupa'da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır."

Erdoğan: "Bizde ortalama 460 gayrimüslime 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa'da ortalama 2 bin müslümana 1 ibadethane düşmektedir."

Erdoğan: "Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz."

Erdoğan: "Yerin altında yatan yüzlerce milyon ecdada, üstündeki 83 milyona sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içindeyiz."

Kaynak: AA