Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binmesi

Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil."