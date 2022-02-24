Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum.

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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