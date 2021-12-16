Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin basın toplantısı yapacak - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin basın toplantısı yapacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin basın toplantısı yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00'te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de hazır olması bekleniyor.

Buğra OLAÇ/ ANKARA, -


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak.

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