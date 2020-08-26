Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık geleceğimize daha güvenle bakıyoruz"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık geleceğimize daha güvenle bakıyoruz"

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kutlamaların yapıldığı alan ve törene katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

26.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:49

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Kutlamaların yapıldığı alan ve törene katılan vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. (5)

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık geleceğimize daha güvenle bakıyoruz'

Kaynak: AA

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