Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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