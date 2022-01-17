Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta katıldığı Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan deprem konutlarının teslim töreni öncesi örnek daireyi inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta katıldığı Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan deprem konutlarının teslim töreni öncesi örnek daireyi inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, örnek daireyi inceledi. Erdoğan ve Rama, yetkililerden bilgi aldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Albayrak İnşaat'a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.

İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunulacak. - TİRAN

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Tiran, Politika, Haber

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