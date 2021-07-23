Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'den ayrıldı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'den ayrıldı

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle Arhavi'den ayrılması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Arhavi ilçesinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle Arhavi'den ayrılması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Arhavi ilçesinden ayrıldı.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'den ayrıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'den ayrıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'den ayrıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'den ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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