Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'den ayrıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle Arhavi'den ayrılması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Arhavi ilçesinden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle Arhavi'den ayrılması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Arhavi ilçesinden ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu