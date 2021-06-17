Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya geldi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya geldi
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te Antalya'ya geldi.

Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan'ı, Antalya Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya geldi.

Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet...
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 00:50:57. #1.15#

title