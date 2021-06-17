Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya geldi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te Antalya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te Antalya'ya geldi.
Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan'ı, Antalya Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya milletvekilleri karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya geldi.
Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun