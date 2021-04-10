Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi

Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:11:45. #1.16#
title