Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

23.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:26

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden oluşan müzik gurubunun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden oluşan müzik gurubunun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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