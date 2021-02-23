Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden oluşan müzik gurubunun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden oluşan müzik gurubunun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı