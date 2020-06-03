Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
03.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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