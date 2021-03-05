Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
05.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:25
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı