Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

05.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:25

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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