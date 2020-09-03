Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika politika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
03.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:37

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etmiştir. Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Sayın Angela Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmiştir" denildi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.  


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Kaynak: DHA

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