Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin davetine icabetle geldiği başkent Saraybosna'da temaslarına başladı. Saraybosna Uluslararası Havalimanında Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovaçi Şehitliği'ne geçerek Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Erdoğan'a Saraybosna ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Erdoğan'ın kabir ziyaretinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü restore edilen Başçarşı Camisi'nin (Havace Durak Camii) açılışını yapması bekleniyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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