Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı...

10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:33
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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