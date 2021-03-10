Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı...
10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:33
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten