Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur" Son dakika haberleri... 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19.

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir." Kaynak: AA