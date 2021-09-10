Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj ANKARA - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi
AA - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

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Haber: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi - Haberler
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