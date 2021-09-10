Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj ANKARA - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'na video mesaj gönderdi.