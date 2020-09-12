Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL 100 BİN YENİ ÜYE PROGRAMI'NDA KONUŞTU(1) Gelen son dakika haberlerine göre * ERDOĞAN'DAN MACRON'A TEPKİ: MACRON SENİN ZATEN SÜREN AZ KALDI* ERDOĞAN: TÜRKİYE VARSA BİZ VARIZ. TÜRK MİLLETİ GÜÇLÜYSE BİZ DE GÜÇLÜYÜZHaber: DHA -Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katıldı.

* ERDOĞAN'DAN MACRON'A TEPKİ: MACRON SENİN ZATEN SÜREN AZ KALDI

* ERDOĞAN: TÜRKİYE VARSA BİZ VARIZ. TÜRK MİLLETİ GÜÇLÜYSE BİZ DE GÜÇLÜYÜZ

Haber: DHA -Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sakarya Zaferi, bugün hala varlığımızı hazmedemeyip boş hevesler peşinde koşanların akıbetlerinin yine hüsran olacağının nişanesidir. Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz, Milli Mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her koşulda koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterecektir." dedi.

"PARTİMİZE YENİ ÜYELER KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ"

"Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz.Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Sadece üye sayısı bakımından değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci partiyiz. Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız. Partimize emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce millet, önce memleket diyen Türkiye eksenli hareket eden herkese, elimizi uzatmak durumundayız. AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır. Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz, içeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de veriyoruz. Ülkemizi terörle baskıyla ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir" dedi.

MACRON TEPKİ"Macron senin zaten süren az kaldı" diyen Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisini şöyle dile getirdi: "Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Türkiye varsa biz varız. Türk milleti güçlüyse biz de güçlüyüz"

Görüntü dökümü: ---------------Erdoğan'ın konuşması-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA