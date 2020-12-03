Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz"

03.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:50

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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