Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı