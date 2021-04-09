Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi...

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, nobranlıktır, bataklıktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, nobranlıktır, bataklıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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