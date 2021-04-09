Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, nobranlıktır, bataklıktır.