Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti

Son dakika politika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
03.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk AİHM Başkanı olan Spano'yu kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.

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Kaynak: AA

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