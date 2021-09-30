Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1,5 saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri