Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik.'
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her... - Haberler
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