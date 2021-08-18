Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız."