Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik...
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz."
AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri