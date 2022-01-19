Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik...

Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...