Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz."

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Sivil Toplum Kuruluşları, Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, AFAD, Güncel, Haber

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