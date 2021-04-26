Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, mesnetsiz ve haksız ifadeler kullanmıştır"

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır."

"Şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. ABD ve Avrupa başta olmak üzere bize soykırım ifadesi yönetenler, millet içine çıkamayacak duruma gelecektir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı