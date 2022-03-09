Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ile Türkiye- AB ilişkileri ele alındı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel