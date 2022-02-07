Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi adli kontrolle salıverildi - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi adli kontrolle salıverildi

AA, Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi adli kontrolle salıverildi

Son dakika haber... Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunması üzerine gözaltına alınan Y.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Bursa, Güncel, Haber

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