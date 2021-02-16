Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLEN TTB BAŞKANI KORUR'A PARA CEZASI

Gelen son dakika haberlerine göre GEZİ eylemleri sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur'un davasında karar çıktı.

GEZİ eylemleri sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur'un davasında karar çıktı. Mahkeme tutuksuz sanık Korur'un "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Rasime Şebnem Korur ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Korur, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ismini gizleyen bir kişinin BİMER üzerinden sanık Rasime Şebnem Korur'un sosyal medya paylaşımlarını şikayet ettiği anlatılıyordu. İddianamede sanık Korur'un 15 Haziran 2013 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı