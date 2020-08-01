Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fındık teşekkürü
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fındık teşekkürü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fındık teşekkürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili İl Belediye Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bayramlaştı.

01.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fındık teşekkürü

GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili İl Belediye Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bayramlaştı. İl Belediye Başkanları adına konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fındığa verdiği fiyattan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin 81 il teşkilatı ve AK Partili İl Belediye Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bayramlaştı.

AK Partili İl Belediye Başkanları adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, açıklanan fındık fiyatlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz bu bayramda çifte bayram yaşadık. Hem Giresunlular adına hemde Karadenizli fındık üreticileri adına bizlere ayrı bir bayram sevinci yaşattığınız için şahsınıza ve hükümetinize teşekkür ediyoruz. Sizin liderliğiniz ve yapmış olduğunuz çalışmalar bize her zaman örnek teşkil ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresunluların beklentisine göre fiyat açıkladıklarını belirterek, "Fındık fiyatları noktasında gerek geçen yıl gerek bu yıl rekolteye rağmen yüksek bir fiyatla bunu açıklamış olmamız Giresun halkının beklentisiydi. Bu beklentiye de biz cevabı vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fındık teşekkürü

Kaynak: İHA

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