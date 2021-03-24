Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre konuşmasının öncesinde dışarda bekleyen partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan Büyük Kongremizi yapacağız. Hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. ve artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER TURAK