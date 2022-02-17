Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada.
AA, Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz."
AA / Selma Kasap - Güncel