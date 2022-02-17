Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada.

AA, Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, Güncel, Haberler

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