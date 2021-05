Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyar 622 milyon lirayı karşılıksız olarak esnafımıza veriyoruz (2)

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleri ile insanların tamamının yanında yer aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna rağmen sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır, muhakkak olmuştur. Ancak dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri ile mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına en ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu bir hakikattir. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istememiz de inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Hak nedir, helal ve helalleşme bilmeyenler elbette buradaki inceliği fark etmez. Bizim bu husustaki muhatabımız da zaten milletimizin kendisidir. Eğer işimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksiğimiz olmuşsa da hesabını milletimize vereceğiz. Eser ve hizmet siyasetimize karşılık ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini de milletimiz gayet iyi biliyor" dedi.

'PKK'NIN SURİYE GENEL SORUMLUSU SOFİ NURETTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Pençe- Kartal operasyonunda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Bu vesileyle milletimle müjdeli bir haber i de paylaşmak istiyorum. Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. Milli İstihbarat Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK-KCK ile PYD-YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşları ve teröristlerinin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğü ne milletimizin birliğine devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini bugün buradan hatırlatıyorum" diye konuştu.'ÇETELERDEN MEDET UMACAK KADAR ZAVALLILAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldıklarında yaptıkları en önemli işlerden birinin de suç örgütlerinin cirit attığı ülkede huzuru sağlamak olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık. Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmiştir. Türkiye'yi darbecilerin, gözü doymaz ekonomik tetikçilerin demokrasiyi hazmedememiş iç ve dış siyaset mühendislerinin, her türünden çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak bu kirli senaryoyu da bozacağız. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. PKK'yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık bir dille kınamaktan kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeye başlamaları karşısında şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Biz demokrasiye milli iradeye hukuka medeniyetimizin ve tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluklara uygun şekilde çalışmaya, mücadele etmeye hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da engel olamayacaklar."'SİZ KANLI ELLERİNİZLE BİR TARİH YAZIYORSUNUZ'Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı Kudüs'ten ve Filistin şehirlerinden gelen acı haberler in burukluğu içinde geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Maalesef birilerinin 'Filistin'den bize ne Kudüs'ten bize ne' şeklindeki cehalet ve nefret kokan yaklaşımlarına şahit olabiliyoruz. Halbuki Kudüs'ün sembolü olduğu coğrafya insanlığın en kadim yerleşimlerine ev sahipliği yapan bir bölgedir" dedi.ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e ciddi bir silah onayı verdiğini kaydeden Erdoğan, "850 bin silah onayıdır. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu bu onları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüzbinlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz. Çünkü biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Osmanlı'nın yıkılışı ile barış ve uzun iklimini kaybeden pek çok coğrafya gibi Filistin toprakları da zulümle, acıyla kanla yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.'HALBUKİ ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN DEĞİL, UYUTULURKEN SESSİZ KALINMALIDIR'Her ne olursa olsun kendilerine düşenin mazlumun yanında yer almak ve onun hakkını hukukunu göz etmek olduğunu kaydeden Erdoğan, "Sınırları hala belirsiz olan İsrail devletinin Siyonist hayaller peşinde koşan siyasetçilerin ve insanlığa karşı suç işlemeyi mubah sayan radikallerin elinde bir terör aygıtına dönüşmüştür. Bunlar yavruları öldürecek kadar katil. Bunlar 5 yaşında 6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil, bunların eşi benzeri yok. Ankara'dan tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Filistinli çocukların bombalarla ölmesiyle ilgilenmeyenler çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır" dedi.'SİYASİ VE ASKERİ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistin topraklarında da iki devletli adil bir çözümden yana olduklarını belirterek, "1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması için her platformda çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Esasen gelinen noktada artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması ve Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda ihtiyaç duyulacak her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Bu millet de bizimdir bu ümmet de bizimdir. Bu insanlık da bizimdir" ifadelerini kullandı.

