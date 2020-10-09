Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ekim'de Malatya'da

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim günü Malatya'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim günü Malatya'ya gelecek.

AK Parti'de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak olan 7. Malatya İl Kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim Pazar günü Malatya'ya geliyor" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı