Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz"

22.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:31

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda dinleyici detayları İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda dinleyici detayları İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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