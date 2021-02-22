Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz"

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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda dinleyici detayları İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.