Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz.'

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti saat 15.00'te açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti saat 15.00'te açıklayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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