Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 faaliyetlerini Twitter hesabından paylaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve icraatlere yönelik gün boyunca sosyal medya hesabı üzerinden görsel paylaşımlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00'da "2021'de de durmak yok dedik, çalışmaya devam ettik. İsterseniz neler yaptığımızı şöyle bir özet geçelim" ifadelerini içeren tweetle paylaşımlarına başlayarak, 118 tamamlanmış önemli icraate ait bilgilendirme görsellerini 5 dakika aralıklarla, toplam 13 buçuk saatlik bir sürede paylaştı. Paylaşımlar, görsellerin tamamının yer aldığı 10 dakikalık bir tweetle yeni yılın ilk dakikasında son buldu.

"2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraate imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…"

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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