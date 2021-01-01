Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu.