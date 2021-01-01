Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu."
01.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:16
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel