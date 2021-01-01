Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu."
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu."

01.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:16
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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