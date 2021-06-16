Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı Açıklaması
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı Açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Erdoğan, Twitter hesabından, "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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