Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri