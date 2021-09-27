Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz.

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var
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Haber: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi... - Haberler
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