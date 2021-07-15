Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Erdoğan: '15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Erdoğan: "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
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