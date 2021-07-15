Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı
Son dakika habere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu