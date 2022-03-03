Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler"

ANKARA (AA) - Ak Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."