Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın sesi, sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın sesi, sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA Kaynak: İHA