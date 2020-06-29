Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın sesi, sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir.
29.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın sesi, sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA
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Kaynak: İHA