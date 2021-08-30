Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin...

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini ifade etti.