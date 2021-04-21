Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama Kararlarına göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç merkeze alındı.

6 üniversiteye rektör atandı

Ayrıca yayımlanan Atama Kararlarına göre 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Buna göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Öte yandan karara göre, Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine Nihat Hatipoğlu, yeniden seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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