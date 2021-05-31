Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
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Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından yarından itibaren hizmet verecek kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından yarından itibaren hizmet verecek kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Ataşehir'de işyerlerinde temizlik yapmaya başlayan çalışanlar mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların yarından itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Ataşehir'de bulunan restoranda, işyeri çalışanları haberin ardından hazırlıklara akşamdan başladı. İşyerlerinde temizlik yapmaya başlayan çalışan ve işletme müdürü alınan karar nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

"İNŞALLAH BUGÜNLERİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Restoran çalışanı Alpay Baykut, "Yaklaşık 2 aydır kapanma sürecinde müessesemiz kapalıydı. Tezgahlarımız boştu. Kendimiz burada bekliyorduk. Bugün için bu müjdeli habere odaklanmış durumdaydık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bize bu müjdeli haberi verdi. Yarından itibaren tekrardan et tezgahlarımızı, meze dolaplarımızı tamamen doldurup misafirlerimize hijyen kuralları çerçevesinde iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Lütfen kurallara uyalım. İnşallah bugünleri bir daha yaşamayız. İki ay boyunca çok büyük zorluklar yaşadık bu son dönemde özellikle. Lütfen dikkat edelim. Herkes kurallara uysun." dedi.

İşletme müdürü Ali Büyük ise, "Uzun zamandır beklemiş olduğumuz güzel haber bize ulaştı. Biz de tüm arkadaşlarımızla paylaştık. İnşallah yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI; RESTORANLARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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